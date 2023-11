Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 10, Cameri (NO), Scuola secondaria di primo grado Tadini, via Marè 36, l’assessore Marnati partecipa alla cerimonia di chiusura e interramento della capsula del tempo “Visions for the future”Ore 10, Alessandria, Camera di commercio, l'assessore Poggio presenta ai Comuni della provincia di Alessandria il primo censimento dei caffè storici e dei mercati di tradizioneOre 12, Bra (CN), Movicentro, piazza Caduti di Nassyria, l'assessore Chiorino inaugura la la quarta tappa di IOLAVORO 2023Ore 15, Vercelli, Camera di commercio, l'assessore Poggio presenta ai Comuni della provincia di Vercelli il primo censimento dei caffè storici e dei mercati di tradizioneOre 16, l’assessore Gabusi interviene in videocollegamento alla presentazione del portale utenti BIP e dell’applicazione BIP Piemonte iOS in un formato accessibile ai disabili, curata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli IpovedentiOre 16, Torino, Archivio di Stato, piazzetta Mollino, l'assessore Protopapa presenzia all'evento "Game, Set … Meat and Wine: la carne di razza piemontese ed i vini eroici delle montagne torinesi scendono in campo" nel contesto delle Nitto ATP FinalsOre 19, Torino, Archivio di Stato, piazzetta Mollino, l’assessore Protopapa presenzia all'evento "Il Raviolo ATP" nel contesto delle Nitto ATP Finals (segue) (Rpi)