Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoOre 9:30, Hotel NH Torino Centro, Corso Vittorio Emanuele 104: l'assessore Rosatelli interviene all'incontro rivolto a giovani del terzo e quarto anno degli Istituti di scuola superiore sulla prospettiva della pubblica amministrazione sul tema dell'esclusione socialeOre 9:30, Palazzo civico, sala Carpanini - Riunione della commissione Diritti e Pari Opportunità. Odg: Audizione Cooperativa sociale Mirafiori OnlusOre 10, Pala Gianni Asti, viale Hugues 10: l'assessore Carretta partecipa alla cerimonia di giuramento dei nuovi allievi carabinieriOre 10:30, Ex Curia Maxima, Sala Bobbio, Via Corte D'Appello 16: l'assessore Mazzoleni interviene al confronto finale "Una visione condivisa per il nuovo Piano di Torino"Ore 11:30, sopralluogo della V Commissione al Museo della MontagnaOre 11:30, piazza Castello: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa della finale mondiale di OktagonOre 13, Palazzo Civico, Sala Orologio: riunione della Commissione Controllo di gestione. Odg: interpellanza" Stabile ATC di corso Taranto 80. Mancano i citofoni e buche delle lettere. (la seduta non è pubblica)Ore 14:30, Palazzo civico, sala Carpanini: riunione delle commissioni II e III. Odg: 1) scivoli e carrozzelle disabili in zona Vanchiglia; 2) mozione: "completiamo la pedonalizzazione della zona museale"; 3) mozione: "completare la pedonalizzazione di piazza Castello"Ore 17:30, OGR, corso Castelfidardo 22: il sindaco Lo Russo interviene all'incontro "Torino: sviluppo-coesione-sostenibilità-cura". (Rpi)