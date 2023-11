Carne coltivata: Aula Camera respinge pregiudiziale su ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula della Camera ha respinto con 141 no, 96 sì e dieci astenuti, la questione pregiudiziale di costituzionalità, presentata da Più Europa, al disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Il provvedimento è stato approvato dal Senato. (Rin)