Spagna: Partito nazionalista basco, ci saranno "problemi se governo non rispetterà accordi

- Il portavoce del Partito nazionalista basco (Pnv) al Congresso dei deputati spagnolo, Aitor Esteban, ha avvertito il futuro governo che "avrà dei problemi" se deciderà di "procedere nello stesso modo di prima, perché sarebbe preoccupante se non rispettasse l'accordo" raggiunto per avallare l'investitura del candidato alla presidenza Pedro Sanchez. Parlando a "Euskadi Irratia", il portavoce del partito indipendentista basco ha ammesso che ci sono "sensibilità diverse" dove "ognuno ha la sua agenda". Esteban ha detto di non essere "preoccupato" del fatto che l'agenda basca sia passata in secondo piano rispetto al protagonismo della Catalogna, poiché, come ha riconosciuto, "i protagonisti di questo momento sono i catalani, senza dubbio". (Spm)