India-Regno Unito: conclusa visita Jaishankar a Londra, “nuovo impulso a cooperazione”

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha effettuato una visita ufficiale nel Regno Unito dall'11 al 15 novembre su invito del primo ministro britannico Rishi Sunak e ha avuto colloqui con il suo nuovo omologo, David Cameron, con i ministri dell’Interno, James Cleverly, e della Difesa, Grant Shapps, e col consigliere per la Sicurezza nazionale, Tim Barrow. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, concludendo che la visita “ha consolidato ulteriormente i legami storici di lunga data tra i due Paesi e ha dato un nuovo impulso alla cooperazione bilaterale”. Nell’incontro con Sunak, si legge nella nota, è stata esaminata, con soddisfazione, l’attuazione della tabella di marcia Roadmap 2030 per il rafforzamento delle relazioni bilaterali; inoltre, si è parlato dei negoziati in corso per un accordo di libero scambio. (segue) (Inn)