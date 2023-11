India-Regno Unito: conclusa visita Jaishankar a Londra, “nuovo impulso a cooperazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar e Cameron hanno discusso le modalità per realizzare il pieno potenziale del partenariato nei suoi vari ambiti: cooperazione politica, economica e commerciale, difesa e sicurezza, scienza e tecnologia, innovazione, salute, istruzione, collegamenti interpersonali e mobilità. I due ministri hanno anche scambiato opinioni su importanti questioni globali, tra cui l'Indo-Pacifico, il Medio Oriente e il conflitto Russia-Ucraina. La mobilità delle competenze e dei talenti e il contrasto all’estremismo e ai crimini transfrontalieri sono stati i temi del colloquio con Cleverly mentre il rafforzamento della cooperazione in materia di difesa e sicurezza è stato al centro di quello con Shapps, anche con riferimento alla collaborazione industriale. I temi delle crisi internazionali in corso e della lotta all’estremismo violento e al radicalismo sono stati affrontati anche con Barrow. (segue) (Inn)