Croazia: Parlamento approva nomina Anusic come nuovo ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Parlamento di Zagabria ha approvato con 77 voti favorevoli la nomina di Ivan Anusic come nuovo ministro della Difesa della Croazia, dopo che l'ex titolare dell'incarico Mario Banozic è stato sollevato dall'incarico. Anusic è stato prefetto della regione di Osijek e della Baranja ed è vicepresidente del partito Unione democratica croata (Hdz), la formazione politica del premier Andrej Plenkovic che guida il governo a Zagabria. Sabato scorso in seguito all'incidente in cui è rimasto coinvolto e nel quale è morta una persona, Banozic è stato rimosso dall'incarico. (Seb)