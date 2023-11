Napoli: svolta digitale di Leonardo con il progetto Nemesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Un modello di fabbrica innovativo, completamente digitalizzato, per la produzione e la gestione del ciclo di vita di componenti complessi di aerostrutture. Questa mattina nella sede della Leonardo, a Pomigliano d’Arco, è stato presentato il progetto Nemesi (New engineering & manufacturing enhances system innovation) alla presenza del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Il piano prevede la riprogettazione in 3D della fusoliera dell'Atr, l’automatizzazione della linea produttiva e la digitalizzazione dell'intero processo industriale, con una sua estensione anche alla supply chain. Attualmente, la produzione è focalizzata sulla fusoliera del turboelica regionale Atr 42/72, ma in futuro è destinata ad allargarsi alle aerostrutture di velivoli di ulteriori segmenti, fino al Narrow Body come l'A321 (un aereo a fusoliera stretta, conosciuto anche come aereo a corridoio singolo). Nemesi si basa sull'intera digitalizzazione del processo industriale mediante l'applicazione di tecnologie disruptive e l'impiego di strumenti virtuali e dell'Intelligenza artificiale. Innovazioni che facilitano il controllo della qualità del prodotto mentre, grazie alla realtà virtuale e aumentata, si potrà ottenere assistenza remota immediata ed effettuare formazione virtuale sul posto di lavoro. Tablet e totem aiuteranno poi a monitorare la produzione, garantendo la velocizzazione delle attività degli operatori, grazie ad istruzioni di lavoro digitalizzate. Al progetto sono dedicati 25.900 metri quadrati di superficie, 3.500 nuove attrezzature, 527mila ore di ingegneria e oltre 300mila ore che coinvolgono partner e fornitori nello sviluppo delle attività.(Ren)