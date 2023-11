Migranti: Cedu, irricevibili 8 delle 9 richieste presentate da 2 sudanesi su arresto e maltrattamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), all'unanimità, ha dichiarato irricevibili otto delle nove le richieste presentate da un gruppo di migranti sudanesi arrivati in Italia nell'estate del 2016, che hanno fatto ricorso in due casi separati contro il loro arresto, trasporto e detenzione nel Paese, oltre a presunti maltrattamenti subiti. Ai quattro ricorrenti del primo caso è stata da allora concessa la protezione internazionale, mentre i cinque ricorrenti del secondo caso hanno affermato di aver fatto parte di un gruppo di 40 migranti che erano stati espulsi subito dopo il loro arrivo. "Con le odierne sentenze della Camera 1, la Corte europea dei diritti dell'uomo, all'unanimità, ha dichiarato irricevibili tutte, tranne una, le nove doglianze avanzate dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui le autorità italiane non avrebbero preso in considerazione il rischio di trattamenti inumani se fossero stati rimpatriati in Sudan", si legge nella sentenza. I quattro ricorrenti nel primo caso "non erano più a rischio di espulsione", mentre, a seguito delle misure investigative, "risultava che quattro dei cinque ricorrenti nel secondo caso non avevano sufficientemente motivato le loro denunce". Nei confronti del restante ricorrente nel secondo caso la Corte ha ritenuto, all'unanimità, che non vi era stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea. "A differenza dei ricorrenti nel primo caso, ai quali era stata concessa protezione internazionale sulla base della loro storia personale e delle conseguenze sulla loro vita in caso di rimpatrio, W.A. aveva solo sostenuto di appartenere a una tribù perseguitata dal governo sudanese dopo aver presentato la sua domanda presso la Corte europea", prosegue la sentenza. (segue) (Res)