Migranti: Cedu, irricevibili 8 delle 9 richieste presentate da 2 sudanesi su arresto e maltrattamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dai ricorrenti nella prima causa, la Corte ha ritenuto, all'unanimità, che vi erano state: "una violazione dell’articolo 3 per quanto riguarda l’assenza di un motivo sufficientemente convincente per giustificare che i ricorrenti siano lasciati nudi insieme a molti altri migranti, senza privacy e sorvegliati dalla polizia e le condizioni dei loro successivi trasferimenti in autobus da e verso un hotspot, sotto costante controllo della polizia, senza sapere dove stavano andando né perché; una violazione dell’articolo 3 poiché non era stata condotta alcuna indagine su una delle accuse del ricorrente", che affermava di essere stato "picchiato da agenti di polizia durante un tentativo di allontanarlo"; infine una violazione dell'articolo 5, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, "nei confronti di tre dei quattro ricorrenti per quanto riguarda il loro arresto, trasporto e detenzione arbitrari". (Res)