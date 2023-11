Medio Oriente: il Sudafrica denuncia il governo di Israele alla Cpi per conflitto a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente il governo del Sudafrica ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore e tutti i suoi rappresentanti diplomatici in servizio in Israele, denunciando il “genocidio dei palestinese” e la posizione “insostenibile” adottata dal diplomatico israeliano a Pretoria, Eliav Belotsercovsky. Nell'annunciarlo ai media il ministro della presidenza e portavoce, Khumbudzo Nhaveni, ha denunciato in particolare gli argomenti “denigratori” tenuti dal diplomatico israeliano. “Il governo sudafricano ha deciso di ritirare tutti i suoi diplomatici a Tel Aviv per consultazioni” ha dichiarato Nhaveni, esprimendo la “delusione” del suo governo a fronte “all’impunità” e al “rifiuto” israeliani “di rispettare il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite”. “Un genocidio sotto il controllo della comunità internazionale non può essere tollerato. Un altro olocausto nella storia dell’umanità non è accettabile”, ha affermato Ntshaveni a margine del Consiglio dei ministri odierno. Non è la prima volta che il Sudafrica ritira il suo ambasciatore da Israele: accadde anche nel 2018 in reazione alla continua espansione della politica dei coloni da parte del governo israeliano. Di recente il presidente sudafricano presidente Cyril Ramaphosa ha chiesto alle Nazioni Unite di schierare a Gaza “una forza rapida per la protezione dei civili”, vittime del conflitto in corso fra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Res)