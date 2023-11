Roma: 17 arresti per droga, carabinieri sequestrano 1,7 chili di stupefacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 17 le persone arrestate, in diverse operazioni, dai carabinieri di Roma per reati inerenti agli stupefacenti. I militari hanno sequestrato circa 1,7 chili di droga, tra cocaina, eroina, crack, hashish, marijuana e 11.170 euro, ritenuti provento delle attività illecite degli indagati. In particolare, nel corso dei controlli nel quartiere Ostiense, area interessata dalla movida notturna, i carabinieri della stazione Roma Garbatella hanno arrestato un 59enne algerino, senza fissa dimora, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un 36enne romano, in via Ostiense incrocio piazzale Ostiense. L’uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi della stessa droga e 400 euro. I carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo, invece, hanno notato due giovani romani, di 22 e 24 anni, uscire dall’abitazione di un 21enne romano sottoposto agli arresti domiciliari e li hanno fermati per un controllo. (segue) (Rer)