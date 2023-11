Roma: 17 arresti per droga, carabinieri sequestrano 1,7 chili di stupefacente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due sono stati trovati in possesso di 1.500 euro in contanti, cosa che ha portato i militari a perquisire l’abitazione del 21enne rinvenendo 250 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina, oltre a 800 euro in contanti e materiale per pesare e tagliare lo stupefacente. La perquisizione nelle abitazioni degli altri giovani ha permesso di trovare 30 grammi di cocaina e 350 euro in contanti. Al termine delle operazioni tutti e tre sono stati arrestati. A Tor Bella Monaca, in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia, i carabinieri della stazione hanno arrestato un 19enne romano fermato mentre si aggirava con fare sospetto e trovato di 8 dosi di cocaina e denaro contante, e un 26enne romano notato mentre prelevava un mattone forato, occultando all’interno alcuni involucri. Fermato e controllato, i carabinieri hanno rinvenuto 23 dosi di cocaina e 17 dosi di hashish. (segue) (Rer)