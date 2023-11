Roma: 17 arresti per droga, carabinieri sequestrano 1,7 chili di stupefacente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle attività, i militari della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 40enne italiano trovato, in zona Talenti, a bordo di un’auto a noleggio con una busta contenente 34 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 43 grammi. A Ostia, invece, i carabinieri hanno arrestato un 51enne romano che in casa deteneva circa 400 grammi di cocaina, suddivisi in 8 buste, nascosti in una cassetta di sicurezza; in via Manfredonia, zona Quarticciolo, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 19enne tunisino che alla loro vista tentava la fuga e di disfarsi di 60 dosi di crack, di 18 dosi di cocaina e di 5 dosi di hashish; gli stessi carabinieri hanno anche arrestato un 33enne romano, fermato per un controllo nei pressi di una scuola in via Durante, e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish e 315 euro in contanti. (segue) (Rer)