Roma: 17 arresti per droga, carabinieri sequestrano 1,7 chili di stupefacente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Monteverde Nuovo hanno arrestato un 33enne egiziano trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 2.910 euro, all’interno del parco pubblico in largo Ravizza; i carabinieri della stazione Roma Ottavia hanno arrestato un 50enne albanese trovato in possesso di 24 grammi di cocaina e 4.000 euro; i carabinieri della compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un 19enne romano, fermato per un controllo in via Federico Borromeo e trovato in possesso di 650 grammi hashish; i militari del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 62enne romano fermato a bordo di un’auto a noleggio e trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e 135 euro; gli stessi carabinieri, in zona Nuovo Salario, hanno arrestato anche un 40enne romano trovato in possesso di 14 dosi di cocaina; infine, in zona Casal Bruciato, i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne romano che alla vista degli uomini in divisa ha tentato di disfarsi di due involucri, poi recuperati, contenenti 105 grammi di hashish. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)