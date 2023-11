Repubblica Ceca: Settimana cucina italiana, incontro con astronauta Nespoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'ottava edizione della Settimana della cucina italiana nella Repubblica Ceca, l'ambasciata d'Italia a Praga organizza oggi negli spazi dell'Istituto italiano di cultura un evento dedicato alla "Cucina italiana fuori dal mondo", con una cena-conferenza in compagnia dell'astronauta Paolo Nespoli, che nel 2007 consumò a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) il primo pasto a base di prodotti esclusivamente italiani realizzato dalla società Sudalimenta. A partire da allora molti dei "piatti" richiesti dagli astronauti italiani sono stati apprezzati e consumati anche da astronauti di altre nazionalità creando una sorta di brand della cucina italiana nello spazio. Tra gli esempi più significativi ci sono i prodotti pugliesi della ditta Tiberino e la cioccolata Gobino. Anche l'acqua potabile a bordo della Stazione spaziale internazionale parla italiano: tutti gli astronauti bevono infatti l'acqua confezionata dalla Smat, la Società metropolitana acque Torino che ha inviato per l'occasione dei campioni delle bottiglie preparate per i voli sulla stazione spaziale. Oltre a Paolo Nespoli, parteciperà alla cena una parte del team industriale che ha prodotto e preparato i suoi pasti nello spirito di valorizzare il connubio tra tradizione e innovazione che caratterizza la cucina del Belpaese. Il successo della produzione italiana è infatti in gran parte dovuto al costante percorso di ricerca che si riflette nella selezione dei prodotti, nella produzione, nel processo di preparazione e nella realizzazione di pietanze sempre attente a parametri nutrizionali in grado di garantire qualità e gusto. Parte di questa ricerca si avvale dell'esperienza fatta sulla Iss per nutrire gli astronauti e garantire la necessaria autonomia durante le missioni di lunga durata. (segue) (Com)