Repubblica Ceca: Settimana cucina italiana, incontro con astronauta Nespoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha sottolineato l'ambasciatore Mauro Marsili, "questa iniziativa non solo rispecchia a pieno titolo il tema portante della Settimana della cucina italiana nel mondo, 'A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto', ma pone anche l'accento su di un importante target istituzionale quale la promozione delle eccellenze nazionali più innovative, all'insegna della qualità del cibo, della filiera garantita e della cultura della convivialità". Nella più ampia ottica della promozione integrata del Sistema Italia e della cooperazione bilaterale nel settore spazio, martedì 14 novembre Paolo Nespoli, in compagnia dell'addetta spaziale dell'ambasciata, Maria Cristina Falvella, ha inaugurato un modulo identico al modulo Orion progettato per la permanenza degli astronauti sulla Luna nel 2026. La visita si è conclusa con la conferenza "Human Space Endevours: today, Tomorrow, after tomorrow and after-after tomorrow" che ha entusiasmato gli studenti dell'Università tecnologica di Praga accendendo un interessante dibattito sul futuro dell'esplorazione umana. Il giorno 15 novembre il Planetario di Praga in collaborazione con l'ambasciata d'Italia ha ospitato la conferenza "Life on Space Station", un appuntamento aperto al pubblico seguito da un confronto con i presenti. (segue) (Com)