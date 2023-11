Repubblica Ceca: Settimana cucina italiana, incontro con astronauta Nespoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento per celebrare la Settimana della cucina italiana nel mondo è stato organizzato dall'ambasciata d'Italia, col sostegno dell'agenzia Ice, dell'Istituto italiano di cultura, della Aerospace Logistics Technology Engineering Company (Altec) di Torino, dell'azienda Tiberino, dell'Accademia italiana della cucina e della Smat - Società metropolitana acque Torino. La Settimana della cucina italiana nel mondo è un'iniziativa di promozione integrata promossa annualmente dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con numerosi partner e qualificati interlocutori della filiera produttiva agro-industriale italiana, tra i quali l'Ice, la Filiera Italia e la Federazione italiana cuochi, col fine di valorizzare all'estero le eccellenze del settore enogastronomico italiano, sostenendo le esportazioni, l'internazionalizzazione e i flussi turistici in entrata. (Com)