Lavoro: Schlein, incontro significativo con segretari Fim, Fiom e Uilm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un incontro estremamente significativo quello che abbiamo avuto ieri nel pomeriggio con i segretari dei sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. Al centro della discussione ci sono state le politiche industriali che servono al Paese per stare a testa alta nelle transizioni ecologica e digitale. In questo senso anche la contrattazione e il coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori svolgono un ruolo fondamentale, così come l’investimento sulle competenze. Ci siamo, poi, confrontati sulla situazione delle tante vertenze e crisi aperte, situazioni per le quali è prioritario difendere l’occupazione e il futuro dell’industria nel nostro Paese". Lo afferma, su Facebook, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Rin)