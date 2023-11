Sardegna: appello Cagliari calcio a Regione, entro novembre sbloccare fondi per stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scadenza ultima è il 30 novembre. Entro quella data, infatti, dovrà ricevere il definitivo via libero l'erogazione da parte della Regione dei 50 milioni necessari per la costruzione del nuovo stadio di Cagliari. Serve, e presto, un accordo di programma fra Regione e Comune. Lo sottolinea in una lettera indirizzata al presidente della Regione e all'assessore regionale ai Lavori Pubblici, il presidente del Cagliari calcio, Tommaso Giulini. La mancata costruzione dello stadio, ha spiegato il patron della squadra sarda, causerà “pregiudizio per l'immagine della Regione Sardegna”. Giulini, inoltre, ha poi posto l'accento sulla “frustrazione, i disagi e l’umiliazione che migliaia di appassionati sportivi sardi vivono da anni, trovandosi a farsi andar bene un impianto “temporaneo” nella propria città capoluogo di regione”. Nella lettera, il patron del Cagliari calcio chiede che si arrivi quanto prima alla sottoscrizione dell’accordo di programma volto a regolare i rapporti tra la Regione e il Comune sull’erogazione del cofinanziamento regionale da 50 milioni di euro per la realizzazione del nuovo stadio secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032. (segue) (Rsc)