Municipio Roma X: al via Consiglio straordinario sul verde a Ostia, in Aula assessora comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via nell'Aula Massimo Di Somma in Piazza della Stazione Vecchia a Ostia il Consiglio straordinario del Municipio X sulle problematiche del verde pubblico nel Municipio. In Aula è presente anche l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, che interverrà nel corso della seduta. In particolare, all'ordine del giorno della seduta richiesta dalle opposizioni unite (M5s, Fd'I, Lega e lista Civica Calenda) ci sono la discussione sulle condizioni delle aree verdi nei parchi e nei giardini pubblici relativamente alla manutenzione ordinaria, allo sfalcio e alle potature; la desertificazione di alcune aree verdi ornamentali completamente abbandonate all'incuria; le potature assenti per le alberature presenti sui marciapiedi; la situazione degli abbattimenti delle alberature malate e la ri-piantumazione di altre in particolare sulla pineta di Castel Fusano. La seduta è presieduta dalla presidente del Consiglio Roma X, Giampaola Pau del Pd. (Rer)