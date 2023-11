Serbia: Jeremic (Partito popolare) presenta propria lista per elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare serbo (Ns), Vuk Jeremic, ha annunciato che alle elezioni parlamentari del 17 dicembre si presenterà con la lista "Una scelta sicura-Persone serie". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Raccogliamo noi stessi le firme e non facciamo parte di alcun centro di potere politico, finanziario o mediatico, nazionale o straniero. Votare per il Partito popolare è una scelta sicura per persone serie", ha detto Jeremic invitando i cittadini nei prossimi giorni alla raccolta delle firme. La lista è stata firmata anche dalla vicepresidente del Ns, Sanda Raskovic Ivic. "Rimaniamo fedeli alle nostre convinzioni, alla sovranità della Serbia, alla lotta per preservare la sua integrità territoriale e alla preservazione del Kosovo e delle persone che vivono lì. Siamo a favore degli imprenditori e degli agricoltori nazionali, di una migliore organizzazione dell'assistenza sanitaria che deve essere più accessibile. Sosteniamo i valori e la tutela della famiglia, dando allo stesso tempo potere alle donne a livello politico e professionale", ha affermato Raskovic Ivic. Intanto il presidente del Partito socialdemocratico (Sds) ed ex presidente della Serbia Boris Tadic ha annunciato da parte sua che si presenterà alle prossime elezioni insieme al partito "Dosta je bilo" (Djb) guidato da Sasa Radulovic. Tadic nella conferenza stampa ha dichiarato che i due partiti condividono una posizione comune riguardo al piano franco-tedesco riguardo al Kosovo, che "entrambi respingono". (Seb)