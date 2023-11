Sardegna: Coldiretti, accelerare sui bandi per destinare i 30 milioni stanziati per agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un focus su tutte le opportunità in arrivo con la nuova Politica Agricola Comunitaria per gli agricoltori sardi e gli strumenti e interventi utili agli imprenditori di settore per non perdere nessuno dei contributi che arriveranno con la nuova Pac, caratterizzata da diverse novità. Coldiretti Cagliari incontra le aziende e lo fa a Nuraminis in uno degli appuntamenti territoriali che l'associazione porta avanti per sostenere le imprese che intendono ottenere i sostegni europei e non solo. Durante la riunione spazio anche alle altre tematiche calde per il comparto, in particolare sull’intervento da 30 milioni di euro che la Regione ha stanziato per i settori diversi da quello ovicaprino, in particolare cerealicoltura e orticoltura, e che sono tanto attesi dagli agricoltori. “Abbiamo chiesto alla politica una accelerazione e snellimento delle procedure affinché tutti i settori interessati possano ricevere i fondi previsti - hanno sottolineato davanti alla folta platea il presidente e il direttore di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas e Luca Saba - siamo sempre stati pronti a collaborare e continueremo a farlo per poter raggiungere l’obiettivo finale di pagare tutte le pratiche entro il 30 dicembre e non rischiare di perdere i fondi”. (segue) (Rsc)