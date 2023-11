Sardegna: Coldiretti, accelerare sui bandi per destinare i 30 milioni stanziati per agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuore dell’incontro di Nuraminis è stata, comunque, l’illustrazione di tutte le opportunità in campo con la nuova Pac e gli indirizzi su come potervi accedere senza rischiare di perderne i benefici. Con l’intervento del responsabile del Caa di Coldiretti Cagliari, Giuseppe Frau, le imprese presenti hanno potuto conoscere i dettagli sulle novità Pac in particolare sulle buone pratiche per rispettare la “Condizionalità rafforzata” ma anche in tema di avvicendamento e rotazione delle colture, del mantenimento delle coperture vegetali, naturali (inerbimento spontaneo) o seminate, tutti punti molto sentiti nel territorio per non perdere i benefici della politica europea. Dalla relazione dell’esponente Coldiretti anche importanti passaggi sull’ecoschema 4, proprio in tema di pagamenti per sistemi foraggere con avvicendamento, ma anche su interventi erogabili e scadenze, sostegni accoppiati e anticipazioni, regimi sanzionatori, controlli e, non ultimi, i libretti carburante agevolato, sul rinnovo dei titoli di conduzione e su quaderno di campagna. (Rsc)