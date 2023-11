Sciopero: Foti (Fd'I), nessuna divisione tra Meloni e Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Nessuna divisione tra Giorgi Meloni e Matteo Salvini. Lo dice in un’intervista alla "Verità" il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. "A me pare che i retroscena siano diventati ormai una nota stonata della giornata politica. C’è una legge - spiega - che disciplina quelle che sono le modalità attraverso le quali si sviluppa il diritto di sciopero per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali e c’è una commissione di garanzia che applica la legge in questo settore". "Prima ancora che ne parlasse Salvini o qualunque altra persona - spiega Foti - l’8 novembre scorso, la commissione di garanzia aveva eccepito, dopo averne ricevuto la notifica, che le modalità attraverso le quali si intendeva sviluppare da parte di Cgil e Uil quello che loro definiscono uno sciopero generale andavano modificate, poiché di sciopero generale non si trattava, risultando esclusa da questo sciopero tutta una serie di settori. E si è ritenuto, da parte della commissione di garanzia e non altri, di notificare questa decisione ai sindacati che avevano organizzato lo sciopero. Questa è la realtà, semplice e lineare”, conclude il capogruppo di Fd'I alla Camera. (Rin)