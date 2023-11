Ue: Gentiloni, l'Europa ha problema di competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha un problema di competitività della sua economia e a questo dobbiamo rispondere. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "Le Monde" il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Gli europei devono darsi dei progetti comuni che finanzieranno in comune. Questo sarà uno dei principali dossier della prossima Commissione", ha affermato Gentiloni. Il piano di rilancio europeo da 750 miliardi di euro varato per rispondere agli effetti della pandemia di coronavirus "è stato concepito come uno strumento di solidarietà, che doveva permettere di dare di più ai Paesi più colpiti dalla pandemia", ha ricordato il commissario, spiegando che "oggi non si tratta di ridistribuire dei fondi tra le parti più ricche e quelle meno ricche dell'Unione europea, ma di finanziare dei progetti comuni".(Frp)