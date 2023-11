Gli appuntamenti di oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca interviene alla conferenza stampa “Insieme per realizzare un sogno – Il Lazio per la fondazione Roma Expo 2030” per illustrare il lavoro di network tra le imprese locali, nazionali e internazionali svolto dalla Fondazione Expo Roma 2030. Regione, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (Ore 11)- Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, partecipa alla conferenza stampa di “Insieme per un sogno” – Il Lazio per la Fondazione Roma Expo 2030. Regione, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (Ore 11)- L’assessore allo Sport e all’Ambiente, Elena Palazzo, interviene alla serata di presentazione della “European Champions League” di calcio balilla e partecipa al torneo interassessorile organizzato insieme alla Figest e alla Lega Italiana Calcio Balilla. Centro Tecnico FIB, via Fiume Bianco 77, (Ore 18:30) (segue) (Rer)