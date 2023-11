Regno Unito: "The Telegraph", possibili tagli a tasse successione nella Dichiarazione d'autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, stanno prendendo in considerazione la possibilità di tagliare le tasse di successione nella Dichiarazione d'autunno. Lo riferisce il quotidiano "The Telegraph". Dopo che ieri i dati ufficiali hanno mostrato un marcato calo dell'inflazione al 4,6 per cento nel mese di ottobre, una fonte ha rivelato al quotidiano che ora è "probabile" che il taglio della tassa di successione venga annunciato nella presentazione dei piani di bilancio prevista il 22 novembre. (Rel)