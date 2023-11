Roma: uccide un uomo in Brasile e si nasconde ad Ostia, arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ucciso un uomo in Brasile e ha tentato di nascondersi ad Ostia. Si tratta di un 32enne Brasiliano arrestato questa mattina dagli uomini della Guardia di Finanza di Roma, accusato di omicidio, e ricercato dalle autorità brasiliane. Sull’uomo pendeva un Mandato di Arresto Internazionale, emesso a giugno di quest’anno dal Tribunale di Anapolis, per aver sparato uccidendolo un suo connazionale, nel corso di un tentativo di rapina avvenuto nel 2016. Agli occhi dei militari non è sfuggita la presenza di una donna sudamericana da poco abitante in una villetta ubicata nella zona residenziale del quartiere. (segue) (Rer)