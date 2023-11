Roma: uccide un uomo in Brasile e si nasconde ad Ostia, arrestato 32enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle del VI Nucleo operativo metropolitano di Roma - che si sono avvalsi dei canali di cooperazione internazionale di polizia attivati per il tramite del II Reparto del Comando generale della guardia di finanza - hanno fatto emergere che si trattava della moglie del ricercato, ipotizzando che l'uomo vi avesse trovato rifugio. La villa è stata quindi controllata permettendo così hai finanzieri di bloccare l’uomo mentre era intento a farvi rientro, dopo essere sceso da un treno proveniente dalla Capitale. Il latitante è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli, in attesa dell’udienza presso la Corte d’Appello capitolina che dovrà pronunciarsi sull’estradizione. (Rer)