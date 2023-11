Ucraina: Zelensky accoglie Cameron a Kiev, prima visita all'estero del neo ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino ha ricevuto il ministro degli Esteri britannico David Cameron a Kiev in quella che è stata la sua prima visita di lavoro in Ucraina da quando lunedì scorso ha assunto l'incarico. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky su Telegram. Le parti hanno discusso della fornitura di armi destinate al fronte, del rafforzamento della difesa aerea, della protezione della gente ucraina e delle infrastrutture critiche. Infine, Zelensky si è detto grato per il sostegno del Regno Unito. (Kiu)