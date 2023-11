Arabia Saudita-Francia: incontro fra i ministri della Difesa a Riad, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha ricevuto a Riad l’omologo della Francia, Sebastien Lecornu. Le parti hanno esaminato le relazioni bilaterali e la cooperazione in materia di difesa e hanno discusso gli ultimi sviluppi regionali e internazionali, in particolare la guerra a Gaza. Il ministro saudita ha sottolineato la necessità di fermare immediatamente le operazioni militari, salvare le vite degli innocenti e fornire aiuti umanitari. Riad è la seconda tappa del ministro della Difesa francese che ieri si trovava al Cairo, in Egitto, e successivamente andrà in Israele.(Res)