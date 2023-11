Germania: la base dei Verdi critica la dirigenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base dei Verdi critica la dirigenza in una lettera aperta in cui manifesta insoddisfazione per i compromessi a cui è giunta nel governo federale, che la formazione compone con Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Partito liberaldemocratico (Fdp). È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, che ha visionato la missiva, inviata a una settimana al congresso degli ecologisti in programma a Karlsruhe dal 23 al 26 novembre. Nella lettera intitolata “Ritorno ai Verdi”, circa 500 iscritti al partito denunciano i “compromessi dannosi per propri principi” morali e politici a cui è giunta la direzione degli ecologisti nell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. In particolare, si evidenziano “le speranze deluse” per un partito giunto al governo dopo anni all'opposizione “che prendesse sul serio la crisi del clima, portasse avanti una politica migratoria fondata sui valori e facesse davvero la differenza”. I Verdi hanno invece sostenuto il ritorno al carbone per far fronte alla crisi dell'energia, il fondo speciale per le Forze armate da 100 miliardi di euro e la riforma del Sistema comune europeo di asilo (Ceas). Gli autori della lettera aperta mostrano di comprendere la necessità di compromessi in un governo di coalizione, ma si dicono “scioccati” dal fatto che la dirigenza degli ecologisti li veda come successi. (segue) (Geb)