Germania: la base dei Verdi critica la dirigenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio dei firmatari è tagliente: “A volte ci sembra che i Verdi si siano trasformati da partito del cambiamento reale in agenzia pubblicitaria di cattivi compromessi”. Inoltre, si denuncia che la formazione approvi “di tutto” pur di essere al governo, un comportamento che viene assimilato a quello della Spd. Gli autori della lettera manifestano preoccupazione per le critiche ai Verdi che montano da sindacati, movimento per il clima e organizzazioni per i migranti. Inoltre, la base degli ecologisti sostiene che nel partito pare non esservi più spazio “per le critiche o per i dibattiti costruttivi”. Viene quindi richiesto il ritorno a una maggiore democrazia nei Verdi, con più coinvolgimento degli iscritti che dovrebbero contribuire all'elaborazione delle decisioni fondamentali e non limitarsi a “moderarle” in seguito. (Geb)