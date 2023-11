© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha detto che intende intensificare gli sforzi politici e diplomatici per firmare un trattato di pace con l'Azerbaigian. Pashinyan sta parlando in Parlamento, a Erevan, per presentare la legge di bilancio per il 2024. Alla fine di ottobre, il premier armeno ha dichiarato che intendeva concludere un trattato di pace con l'Azerbaigian entro i "prossimi mesi". (Rum)