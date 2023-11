Cina: prezzi degli alloggi diminuiti per il quarto mese consecutivo a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle nuove case in Cina sono scesi per il quarto mese consecutivo a ottobre, diminuendo dello 0,3 per cento su base mensile dopo il calo dello 0,2 per cento registrato a settembre. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nonostante il taglio dei costi di finanziamento e altre misure varate dal governo a sostegno del settore immobiliare, la domanda continua a rimanere debole a causa del rallentamento dei cantieri e della conseguente sfiducia degli acquirenti. Il gruppo di servizi finanziari giapponese Nomura stima infatti che ci siano circa 20 milioni di unità prevendute che non sono ancora state costruite o stanno subendo ritardi, dato che equivale a 20 volte il numero di progetti non completati dal costruttore cinese Country Garden alla fine del 2022. Complessivamente, un calo dei prezzi a ottobre è stato osservato in 56 città, il numero più alto da ottobre 2020. (Cip)