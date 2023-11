Sciopero: Salvini, linea condivisa dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla precettazione allo sciopero di domani “la linea è condivisa ovviamente dal governo, dall'inizio. E non solo dal governo, ma credo dalla grande maggioranza dei lavoratori italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. "La stragrande maggioranza dei sindacati e dei lavoratori ha un approccio critico ma non pregiudiziale. Io dalla Cgil ho avuto solo 'no'", ha sottolineato il ministro. (Rin)