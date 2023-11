Medio Oriente: il Qatar chiede un’indagine internazionale su ingresso militari israeliani a Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha condannato, nei termini più forti, le “vergognose azioni delle forze di occupazione israeliane che sono entrate con la forza nel complesso medico Shifa a Gaza”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Qatar. "Questa invasione ha provocato la tragica perdita di numerosi pazienti, tra cui bambini innocenti, un atto considerato un crimine di guerra e una palese violazione delle leggi internazionali, in particolare della Quarta convenzione di Ginevra. Questa incursione segue uno schema inquietante di aggressione deliberata da parte dell'occupazione di ospedali, scuole e strutture civili all'interno della Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione. La diplomazia di Doha ha chiesto “un'indagine internazionale immediata e completa”, che “dovrebbe comportare l'invio di investigatori indipendenti delle Nazioni Unite per esaminare meticolosamente le circostanze relative all'assalto dell'esercito di occupazione israeliano alle strutture sanitarie". Il ministero ha inoltre esortato la comunità internazionale ad “adottare misure rapide e decisive per considerare Israele responsabile, agendo come deterrente contro ulteriori crimini contro i civili”. "Ciò è particolarmente urgente per fornire la protezione necessaria alla moltitudine di sfollati che cercano rifugio all'interno del complesso medico di Shifa, insieme ai feriti, ai malati e al personale medico", ha affermato il ministero degli Esteri del Qatar.(Res)