Sciopero: Salvini, Cgil protesta contro manovra che mette tre miliardi in sanità e 600 euro in più su stipendi

23 luglio 2021

- "La Cgil, oltre che al metodo sbagliato e sanzionato da una autorità garante, sciopera contro la Legge di bilancio che mette tre miliardi in più per tagliare le liste d'attesa e aumenta secondo Bankitalia gli stipendi di 600 euro per il 75 per cento dei lavoratori italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. "Lo sciopero è garantito dalla Costituzione, la Costituzione non prevede lo sciopero il venerdì, ma i numeri dicono che il 90 per cento degli scioperi è convocato nei giorni prefestivi. E' una scelta legittima dei sindacati. Io ho fatto il liceo e quando c'era lo sciopero, la manifestazione e l'autogestione era il venerdì perché era più facile che lo studente aderisse", ha concluso.(Rin)