Armenia-Azerbaigian: Pashinyan su aumento spese militari, non ci prepariamo alla guerra ma alla pace

- Le spese per il settore della difesa dell’Armenia nella legge di bilancio per il 2024 sono più che raddoppiate rispetto al 2018, ma non si tratta di preparativi alla guerra quanto, piuttosto, che un tentativo di preservare la pace. Lo ha detto il primo ministro Nikol Pashinyan nel suo intervento in Parlamento dove sta presentando la legge di bilancio per il 2024. "Con quest’aumento delle spese non ci stiamo preparando alla guerra, ma alla pace, perché il sentimento di protezione dei cittadini è la più importante garanzia di pace e stabilità”, ha detto il premier. “Sono sicuro che tutti i Paesi vicini sono convinti che non abbiamo intenzione di attaccare nessuno", ha detto Pashinyan. A questo proposito, il primo ministro non ritiene sincere le preoccupazioni espresse riguardo alle riforme e al rafforzamento delle Forze armate armene. "In primo luogo, ogni Stato sovrano non ha solo il diritto, ma anche il dovere di riformare e rafforzare le proprie Forze armate, cosa che stiamo facendo. In secondo luogo, negli ultimi dieci anni, le spese per la difesa dell'Azerbaigian sono state in media tre volte superiori allo stesso indicatore dell'Armenia. E, di fatto, continuano a rimanere tali", ha concluso Pashinyan. (Rum)