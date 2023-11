Medio Oriente: Russia, Usa non sono capaci di risolvere da soli il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono capaci di risolvere la crisi israelo-palestinese da soli. Lo ha affermato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In particolare, la portavoce ha sottolineato che gli Stati Uniti "si sono ritirati da una seria discussione sui problemi dell'accordo israelo-palestinese basato sulla formula dei due Stati, bloccando le attività del 'quartetto' mediorientale di intermediari internazionali tra Russia, gli Stati Uniti, Ue e Onu". La "crisi di ottobre" a Gaza e nei dintorni, come ha aggiunto Zakharova, "ha nuovamente dimostrato l'imperfezione dei tentativi statunitensi di 'monopolizzare' la mediazione per quanto riguarda la soluzione mediorientale e l'impossibilità di superare da soli il vecchio conflitto israelo-palestinese". (Rum)