Roma: appartamento in fiamme a Nettuno, salvata una 60enne

- Appartamento in fiamme, ieri sera, in via XXV Luglio a Nettuno. L’incendio è stato segnalato ai vigili del fuoco poco prima della mezzanotte e, sul posto, è accorsa una squadra di pompieri di Anzio con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala. Il rogo è divampato al quarto piano di una palazzina e si sono innescate all’interno della cucina per poi propagarsi all’intero appartamento. I vigili del fuoco hanno soccorso una donna di circa 60 anni affidandola agli operatori del 118.(Rer)