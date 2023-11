Regno Unito: pillola contraccettiva disponibile nelle farmacie senza consulto medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di donne nel Regno Unito potranno ottenere gratuitamente la pillola contraccettiva nelle farmacie senza dover prima consultare il medico di famiglia. Lo ha annunciato il Servizio sanitario nazionale (Nhs), specificando che grazie al piano "Pharmacy First", i farmacisti in Inghilterra avranno il potere di prescrivere la pillola alle donne come farmaco da banco a partire dal mese prossimo. Anche altre condizioni comuni, come mal d'orecchi e fuoco di Sant'Antonio, verranno curati nelle farmacie, con l'obiettivo di alleggerire il carico dei medici di famiglia. In un articolo pubblicato sul quotidiano "The Times", Victoria Atkins, amministratrice delegata dell'Nhs Inghilterra, ha dichiarato: "Questa è davvero una buona notizia per le donne. Amplieremo anche i servizi in modo che siano disponibili nelle farmacie più controlli sanitari per i pazienti". "Questo non facilita la situazione solo ai pazienti, ma libera anche del tempo del Servizio sanitario nazionale per coloro che ne hanno più bisogno", ha aggiunto Atkins. (Rel)