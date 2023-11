Sciopero: Foti (Fd'I), evidenti differenza tra generale e di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra sciopero generale e sciopero di settore ci sono delle differenze che la commissione, così come accaduto in altri precedenti, ha individuato, prescrivendo modalità diverse. Per lo sciopero generale vi è una applicazione più estensiva delle modalità di svolgimento, lo sciopero di settore ha delle modalità più restrittive. Lo dice la delibera della commissione di garanzia. Per gli scioperi di settore il massimo è di quattro ore, come ad esempio per il trasporto pubblico locale. Non è una logica punitiva, repressiva o di destra, è una logica puramente giuridica”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in un’intervista a "La Verità". (Rin)