24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNETavola rotonda "Orfani speciali: dalle buone intenzioni all'efficacia sul territorio", sul tema dei minori figli di vittime di femminicidio e crimini domestici. Parteciperanno, tra gli altri, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese; le procuratrici della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di Napoli e Salerno, Maria de Luzenberger e Patrizia Imperato; il comandante della legione dei Carabinieri della Campania, Antonio Jannece; la dirigente della divisione anticrimine della Questura di Napoli, Nunzia Brancati; il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Campania, Giovanni Galano. Sala dei Baroni del Maschio Angioino - Napoli (ore 10).Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi visita il Parco Viviani. Via Girolamo Santacroce, Napoli (ore 10.30).REGIONEPresentazione della proposta di legge per l'istituzione della Giornata del Ragù Napoletano a firma del consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva. All'iniziativa parteciperà anche l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo. Sala Nassirya del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale is F13 - Napoli (ore 15).Presentazione del libro "Nonostante il Pd" di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Discutono con l’autore Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Confindustria Campania e Francesco De Core, direttore de "Il Mattino". Unione industriali, piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 17.30).VARIEPresentazione del progetto Nemesi, sullo sviluppo di un modello di fabbrica innovativo, completamente digitalizzato, per la produzione e la gestione del ciclo di vita di componenti complessi di aerostrutture. All’evento parteciperanno, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso; il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo; Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore Generale Leonardo; il condirettore generale, Lorenzo Mariani; il capo divisione Aerostrutture di Leonardo, Stefano Bortoli. Leonardo Divisione Aerostrutture, Pomigliano d’Arco (ore 09.30).Terzo appuntamento con "Gli Stati generali delle comunicazioni" organizzati dal Co.Re.Com. Campania su "La comunicazione nel mondo dell'Arte e della Musica”. Aula Magna Mario Cesa del conservatorio di musica "Domenico Cimarosa" - Avellino (ore 10.30).Incontro-dibattito su “Le nuove guerre. La crisi della globalizzazione, il ritorno della competizione strategica”. Sarà presentato anche il libro di Salvatore Minolfi "Le origini della guerra russo-ucraina". Parteciperanno Massimiliano Marotta, Elena Basile, Luigi de Magistris e Michele Santoro. Istituto italiano per gli studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano in via Monte di 14 - Napoli (ore 17.30).Presentazione del libro "Superbonus 100% - Tutta la verità", di Agostino Santillo, coordinatore del Comitato per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile del Movimento 5 stelle. Convento dei Cappuccini nella Sala Molinari - Salerno (ore 18).(Ren)