Taiwan: “Taiwan News”, Xi avrebbe negato offensiva a breve termine contro l’isola

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha negato che esista un piano per lanciare un’offensiva contro Taiwan a breve termine, ribadendo all’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, di preferire l’annessione pacifica dell’isola. Lo riferisce un funzionario statunitense in condizioni d’anonimato, citato oggi dal quotidiano “Taiwan News”. Stando a quanto riferito, Xi si è detto al corrente dei vari rapporti emersi negli Usa, che datano un’azione di forza cinese contro Taiwan invariabilmente al 2027 o al 2035. Il presidente cinese non avrebbe nascosto la sua irritazione a riguardo, ribadendo che “non esiste alcun piano del genere”. (Res)