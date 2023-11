Taiwan: elezioni, inviata negli Usa potrebbe essere candidata democratica alla vicepresidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviata di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bi-khim potrebbe partecipare alle elezioni del 2024 in ticket con l’attuale vicepresidente di Taiwan e candidato presidenziale del Partito democratico progressista (Dpp), Lai Ching-te. Lo riporta l’agenzia di stampa “Central News Agency” citando fonti riservate. Sinora, Lai non si è espresso sul candidato che potrebbe affiancarlo nella corsa elettorale, limitandosi ad elogiare Hsiao per il ruolo svolto nell’ambito della diplomazia taiwanese. La Commissione elettorale inizierà ad accettare le registrazioni dei candidati alla presidenza e alla vicepresidenza il 20 novembre prossimo. Le elezioni si svolgeranno il 13 gennaio 2024. (Res)