Usa-Cina: Biden incontra Xi a San Francisco, “competizione vigorosa ma responsabile” (6)

- I due presidenti hanno concordato inoltre l'istituzione di un gruppo di lavoro che gestisca le comunicazioni bilaterali e il coordinamento tra le forze dell'ordine dei due Paesi nel contrasto al traffico di fentanyl e di altre droghe sintetiche. Secondo il presidente Usa, l'intesa consentirà di rafforzare ulteriormente il lavoro che la sua amministrazione sta portando avanti per combattere "la minaccia del narcotraffico, mettendo sotto pressione i cartelli della droga e andando a colpire lo smercio di sostanze chimiche utilizzate per la produzione degli stupefacenti". Il presidente Usa ha ringraziato il suo omologo per le misure già intraprese da Pechino su questo fronte, ricordando che nel 2019 la Cina ha preso provvedimenti per ridurre la quantità di fentanyl inviata dal suo territorio agli Stati Uniti; il presidente ha avvertito però che negli ultimi anni “questa sfida si è evoluta, e ora riguarda le sostanze chimiche utilizzate per produrre questa sostanza”. (segue) (Was)