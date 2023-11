Usa-Cina: Biden incontra Xi a San Francisco, “competizione vigorosa ma responsabile” (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell’incontro, Biden ha assicurato di essersi confrontato in maniera “diretta” con il suo omologo cinese sulle tematiche più delicate delle relazioni bilaterali, a cominciare dallo stato dei diritti umani in Cina e dal progressivo rafforzamento dell’arsenale atomico di Pechino. Biden ha anche espresso la “preoccupazione” di Washington per la detenzione di cittadini statunitensi e attivisti per i diritti umani da parte di Pechino. Il presidente ha spiegato di avere fornito a Xi una lista di nomi di “coloro che riteniamo siano stati detenuti ingiustamente in Cina, e speriamo di poter concordare presto il loro rilascio”. Traendo un bilancio del vertice si San Francisco, Biden ha parlato di “uno degli incontri più produttivi che abbiamo mai avuto”: poche ore più tardi, però l’inquilino della Casa Bianca è tornato a definire Xi un “dittatore”, a dimostrazione di quanto resti fragile la relazione tra le due potenze e tra i loro leader. Alla domanda di una giornalista, che gli chiedeva se il presidente ritenga ancora che il suo omologo cinese sia un dittatore, Biden ha infatti replicato: “Lo è: è un dittatore nel senso che è il leader di un Paese comunista”, ha risposto, aggiungendo che il governo di Pechino è “totalmente diverso dal nostro”. (Was)