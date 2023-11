Usa: Senato approva disegno di legge per il rifinanziamento delle attività di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senato federale degli Stati Uniti ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge che prevede il rifinanziamento delle attività di governo sino all’inizio del prossimo anno, rinviando così di due mesi il rischio di un “blocco” delle attività governative che incombe periodicamente sul Paese. Il Senato ha votato con una maggioranza bipartisan di 87 voti favorevoli contro 11 contrari il testo già approvato dalla Camera e promosso dal suo presidente, il repubblicano Mike Johnson. I Repubblicani di Camera e Senato avevano avvertito che avrebbero fatto tutto il possibile per impedire l’approvazione di un pacchetto di spesa “omnibus” prima di Natale e del Nuovo anno, una pratica ormai divenuta consuetudinaria a Washington. Il disegno di legge promosso dal presidente della Camera scongiura uno scontro coi Democratici nelle prossime settimane, perché prevede il finanziamento di due tranche di numerosi programmi governativi, rispettivamente sino al 19 gennaio e al 2 febbraio prossimi. L’ala conservatrice del Partito repubblicano, guidata dal deputato Chip Roy, non ha ottenuto però i consistenti tagli della spesa che chiedeva di allegare al provvedimento, che invece si limita a congelare gli attuali livelli di spesa per altri due mesi. Il disegno di legge, che il presidente Joe Biden ha già segnalato di essere pronto a firmare, scongiurerà l’arresto di programmi governativi relativi tra gli altri al welfare civile e militare, agli affari dei veterani, all’agricoltura, ai trasporti, all’edilizia residenziale, all’urbanistica e a energia e acqua potabile.(Was)